Säugling im Hausflur gewürgt: 33-Jährige festgenommen

Kassel (dpa/lhe) - Eine 33-Jährige soll in einem Hausflur in Kassel einen ihr fremden Säugling gewürgt haben. Das dreimonatige Mädchen habe keine sichtbaren Verletzungen erlitten, sei jedoch vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Die 33-Jährige wurde festgenommen. Das Motiv für den Angriff der den Angaben zufolge verwirrt wirkenden Frau war zunächst nicht bekannt.

Die Eltern waren mit ihrem Kind am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn zu Besuch gewesen. Als sie am späten Abend das Haus verlassen wollten, griff die ihnen unbekannte Bewohnerin im Hausflur laut Mitteilung das in einer Babyschale liegende Kind an. Der Vater gab demnach später an, die mit beiden Händen würgende Frau von seiner Tochter losgerissen zu haben. Die Frau soll anschließend noch eine Glasflasche nach dem Kind geworfen haben, die der Vater abgewehrt habe.