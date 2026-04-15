Nach Preisverleihung

«Sah so asozial aus»: Kaulitz über Party in Hotelzimmer

Alkoholflaschen auf dem Schreibtisch, fiese Hinterlassenschaften im Bad: Die Kaulitz-Zwillinge berichten von einer ausgeuferten Aftershow-Party im Europa-Park. War es wirklich so schlimm?

Die Band Tokio Hotel holte sich den Radio Regenborgen Award ab. Danach sei es dann im Hotelzimmer wild geworden, erzählten Bill und Tom Kaulitz. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Band Tokio Hotel holte sich den Radio Regenborgen Award ab. Danach sei es dann im Hotelzimmer wild geworden, erzählten Bill und Tom Kaulitz. (Archivbild)

Rust (dpa) - Nach einer Preisverleihung haben Bill und Tom Kaulitz nach eigenen Angaben eine wilde Party in ihrem Hotel im Europa-Park gefeiert - und dabei ein Zimmer ziemlich verwüstet. «Das sah so asozial aus, wirklich», sagte Bill Kaulitz im Podcast «Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood». 

Eine Sprecherin des Europa-Parks in Rust teilte auf Anfrage mit, man könne das so nicht bestätigen. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.

Die 36 Jahre alten Zwillingsbrüder waren mit ihren Bandkollegen von Tokio Hotel, Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (37), am vergangenen Freitag bei der Verleihung des Radio-Regenbogen-Awards im Europa-Park zu Gast gewesen. Die Band aus Magdeburg erhielt dort den Preis «Band International 2025».

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bill: «Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem»

Der Aschenbecher sei übergequollen, im Raum sei Burgersauce verschmiert gewesen und der Schreibtisch sei voll gewesen mit Champagner, Wodka, Rum und Tequila, berichteten die Zwillingsbrüder in dem Podcast. Aber damit nicht genug: «Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem», erzählte Bill Kaulitz. Er selbst sei das aber nicht gewesen, stellte der Tokio-Hotel-Sänger direkt klar.

Außerdem hätten sich Nachbarn über den Lärm beschwert. «Wir haben natürlich die ganzen Kinder wach gehalten», sagte Bill Kaulitz. Man habe laute Musik gehabt, geschrien, Party gemacht. «Im Familienhotel so richtig Rock'n'Roll. Richtig auseinandergenommen», fasste Tom Kaulitz zusammen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erste Hürde genommen – Europa-Park will siebtes Hotel bauen
Tourismus

Erste Hürde genommen – Europa-Park will siebtes Hotel bauen

Bis zu 350 Zimmer mehr: Es gibt grünes Licht für die Planung rund um Deutschlands größten Freizeitpark. Warum Besucher aber noch Geduld brauchen.

25.02.2026

Das sind die Gewinner der Radio-Regenbogen-Awards
Preisverleihung

Das sind die Gewinner der Radio-Regenbogen-Awards

Sowohl die Liste der Ausgezeichneten als auch jene der Laudatorinnen und Laudatoren ist ein Sammelsurium an VIPs. Auch die Moderatorin ist prominent, sie führt zum ersten Mal durch die Verleihung.

03.12.2025

Europa-Park ganz oben - zum 10. Mal bester Freizeitpark
Freizeitpark

Europa-Park ganz oben - zum 10. Mal bester Freizeitpark

Mehr als sechs Millionen Menschen kommen jährlich in den Europa-Park. Der inzwischen größte Freizeitpark Deutschlands startete vor 50 Jahren. Im Jubiläumsjahr erhält der Park einen wichtigen Preis.

07.09.2025

Zum 25. Mal: Verleihung der Radio Regenbogen Awards
Ehrung im Showgeschäft

Zum 25. Mal: Verleihung der Radio Regenbogen Awards

Im badischen Rust wird der rote Teppich ausgerollt. Barbara Schöneberger, Günther Jauch und andere treffen sich bei zur Preisverleihung.

04.04.2025

Band

Tokio Hotel gehen 2025 auf Europa-Tournee

Erst letztes Jahr brachte die Gruppe um Bill und Tom Kaulitz ein neues Album auf den Markt. Jetzt wollen Tokio Hotel damit live in Europa auftreten - und gleich mehrmals in Deutschland.

05.12.2023