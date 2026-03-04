Saharastaub im Südwesten
Am Wochenende gelangt ein wenig Saharastaub nach Baden-Württemberg. Autofahrer sollten deshalb vielleicht lieber nach dem Wochenende in die Waschanlage fahren.
Stuttgart (dpa/lsw) - Am Wochenende könnte die Luft über Baden-Württemberg trüb werden. Grund dafür ist der Saharastaub, den ein Tiefdruckgebiet über Spanien ins Land weht, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts (DWD) erklärt. Der Staub wird bei bestimmten Wetterlagen vom Wind aufgewirbelt und gelangt so in die Atmosphäre. Luftströme können den Saharastaub dann - so wie jetzt - bis nach Deutschland bringen
Mit Blutregen oder einer starken Trübung sei am Wochenende aber nicht zu rechnen. «Man wird jetzt nicht so einen richtig gelben Himmel haben», meint eine Meteorologin des DWD. Nach einem aktuellen Modell des Wetterdiensts ist nur eine leichte Konzentration des Saharastaubs in den Luftströmen enthalten, die am Wochenende aus Südwesten nach Baden-Württemberg strömen. Die Konzentration falle wahrscheinlich auch geringer aus, als noch Anfang der Woche prognostiziert.
Autofahrer könnten den Staub aus Afrika aber trotzdem unmittelbar bemerken: Er legt sich auf die Fahrzeuge. Auch kommende Woche ist noch mit einer geringen Staubkonzentration in der Luft zu rechnen, so die Sprecherin des DWD.