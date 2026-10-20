Saisonarbeit: DGB verlangt transparentere Arbeitszeit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach zahlreichen Feldbesuchen bei landwirtschaftlichen Saisonarbeitern verlangt der DGB Hessen transparentere Arbeitszeiten und Entgelte für die meist aus Osteuropa stammenden Beschäftigten. Für sie gilt zwar der gesetzliche Mindestlohn, der in einigen Betrieben eingehalten, in anderen aber auf vielfältige Weise umgangen werde.

Ein zentrales Problem sei die mangelnde Nachvollziehbarkeit von Arbeitszeit und Entlohnung, teilte der DGB in Wiesbaden mit. Beschäftigte berichteten den Gewerkschaftern, dass sie teilweise keine eigenen Arbeitsverträge, Arbeitszeitaufzeichnungen oder nachvollziehbare Lohnabrechnungen erhielten. So könnten sie kaum überprüfen, ob sämtliche geleisteten Stunden korrekt vergütet und der gesetzliche Mindestlohn eingehalten werde. Teilweise hätten die Arbeiterinnen und Arbeiter die endgültigen Löhne auch erst zum Ende der Saison erhalten.

0 bis 30 Euro für die Unterkunft

Große Unterschiede wurden bei den Kosten für Unterkunft und Verpflegung festgestellt, die teils unentgeltlich zur Verfügung standen oder mit bis zu 30 Euro am Tag in Rechnung gestellt wurden. In einzelnen Fällen seien unzumutbare Wohnverhältnisse geschildert worden.

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