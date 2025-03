Sally Özcan: Wollte Töchtern keine lieblose Ehe vorleben

Berlin (dpa) - YouTube-Köchin Sally Özcan hat sich eigenen Angaben zufolge auch wegen ihrer beiden Töchter von ihrem Mann getrennt. «Ich wollte keine Kompromisse mehr eingehen und auch nicht, dassmeine Töchter denken, dass in einer Ehe Lieblosigkeit und Streitereien normal sind», erklärte die 36-Jährige dem Magazin «Bunte». «In einer gesunden Partnerschaft wächst man miteinander, redet über alles und respektiert den anderen. Das war bei uns nicht so, und ich wollte meinen Töchtern das nicht länger so vorleben.»