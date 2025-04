Salzkaramell-Schokolade wegen Salmonellen zurückgerufen

Herford (dpa) - Wegen Salmonellengefahr ruft der Hersteller Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG das Produkt «Way To Go - Salted Caramel Vollmilchschokolade, 180g» zurück. Betroffen sei die Charge L25083a mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.2.2026, teilte der Discounter Lidl mit. Die Salmonellen seien bei einer Untersuchung festgestellt worden.