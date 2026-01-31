Sanitäter nach Unfall im Krankenhaus
Ein Rettungswagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz. Ein 84-Jähriger biegt in die Kreuzung ein. Dann kracht es. Drei Menschen müssen ins Krankenhaus.
Maintal (dpa/lrs) - An einer Kreuzung in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) sind ein Rettungswagen und das Auto eines 84-Jährigen zusammengestoßen. Die beiden Sanitäter und der Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei berichtete.
Der Rettungswagen habe am Freitagabend während eines Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung «Am Kreuzstein» überquert, heißt es im Polizeibericht. Der 84-jährige Mann sei in den Kreuzungsbereich eingefahren. Er wollte nach links abbiegen.
Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.