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Sarah Engels: Familie ist ihr sicherer Hafen

Ohne Glitzer, ohne Make-up: Die Sängerin sagt, was ihr Geborgenheit gibt – und wie sie sich gegen Social-Media-Stress schützt.

Im Mai wird Sarah Engels in Wien antreten. Foto: Britta Pedersen/dpa
Im Mai wird Sarah Engels in Wien antreten.

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Zuhause ist für die Eurovision Song Contest-Sängerin Sarah Engels kein Ort, sondern ihre Familie. «So zu sein, wie man ist – ohne Glitzerkleid, ohne Make-up, ohne Anforderungen, ohne Dinge, die man erfüllen muss. Einfach frei an einem sicheren Ort», beschreibt die 33-Jährige in der Sendung «Silvia am Sonntag – der Talk» des privaten Radiosenders Hit Radio FFH.

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Von ihren Social-Media-Kanälen nimmt sie zwischendurch immer mal wieder Abstand. «Der Schlüssel ist, dass man es schafft, die Dinge abzugrenzen. Das Handy wegzulegen, bei sich selbst zu bleiben, sich nicht nur im Außen zu befinden, sich nicht beeinflussen zu lassen», beschreibt die Musikerin. Negative Kommentare berühren sie vor allem, wenn diese sie als Mutter sowie ihre Kinder betreffen.

Am 16. Mai wird Engels für Deutschland mit ihrem Song «Fire» beim Eurovision Song Contest in Wien antreten.

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