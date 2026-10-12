Verkehr

Sattelzug stürzt um - A81 gesperrt

Reisende auf der A81 müssen Behinderungen einplanen. Die Autobahn ist bei Tauberbischofsheim in Richtung Heilbronn gesperrt. Ein Lastwagen muss geborgen werden.

Auf der A81 muss ein umgestürzter Sattelzug aufwendig geborgen werden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Auf der A81 muss ein umgestürzter Sattelzug aufwendig geborgen werden. (Symbolbild)

Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Wegen eines umgestürzten Lastwagens müssen Reisende auf der Autobahn 81 im Main-Tauber-Kreis Verzögerungen einplanen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn sei vollständig gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Gerchsheim ausgeleitet. Die Sperrung dauere wohl noch mehrere Stunden an.

Ein Lastwagen war am Morgen umgestürzt und quer über die Fahrbahn auf dem Dach liegen geblieben. Der Grund war zunächst unklar. Der Fahrer konnte den Lkw selbstständig verlassen und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Laut Polizei muss nun erst die Ladung abgeladen werden, ehe der Sattelzug mit schwerem Gerät von der Autobahn geborgen werden kann.

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