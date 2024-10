Sattelzug verunglückt: Autobahn 7 in der Nacht voll gesperrt

Niestetal (dpa/lhe) - Der Unfall eines mit Mineralöl beladenen Sattelzugs hat bis zum frühen Morgen für die Sperrung der Autobahn 7 in Nordhessen gesorgt. Der 49 Jahre alte Fahrer sei nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Vermutlich sei er mit seinem Lkw am Mittwochabend auf der nassen Straße in Richtung Süden zu schnell gefahren, sodass das Fahrzeug bei Niestetal von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzwand prallte. Trümmerteile flogen auf die Gegenfahrbahn.