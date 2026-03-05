Sauna brennt in Mehrfamilienhaus - zwei Verletzte
250.000 Euro Schaden, zwei Verletzte: Nach dem Feuer an einer Sauna in einem Wohnhaus ermittelt die Polizei.
Gersfeld (dpa/lhe) - Beim Brand einer Sauna in einem Mehrfamilienhaus sind am Mittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Bewohner des Hauses im osthessischen Gersfeld-Hettenhausen durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Zwei Bewohner des Hauses hätten Rauchvergiftungen erlitten und seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 250.000 Euro.