Brände

Sauna brennt in Mehrfamilienhaus - zwei Verletzte

250.000 Euro Schaden, zwei Verletzte: Nach dem Feuer an einer Sauna in einem Wohnhaus ermittelt die Polizei.

Nach einem Saunabrand in einem Mehrfamilienhaus in Gersfeld ist die Ursache noch unklar. Foto: Malin Wunderlich/dpa
Nach einem Saunabrand in einem Mehrfamilienhaus in Gersfeld ist die Ursache noch unklar.

Gersfeld (dpa/lhe) - Beim Brand einer Sauna in einem Mehrfamilienhaus sind am Mittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Bewohner des Hauses im osthessischen Gersfeld-Hettenhausen durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Zwei Bewohner des Hauses hätten Rauchvergiftungen erlitten und seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 250.000 Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite