Conference League

SC Freiburg muss in Monaco auf Lienhart verzichten

Freiburgs Trainer Julian Schuster hat vor dem Conference-League-Spiel bei der AS Monaco zwar keine Personalsorgen. Ein Stamm-Innenverteidiger fällt aber aus.

In Monaco nicht dabei: Philipp Lienhart (r). (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
In Monaco nicht dabei: Philipp Lienhart (r). (Archivbild)

Monaco (dpa) - Freiburgs Trainer Julian Schuster muss im Conference-League-Spiel bei der AS Monaco auf Abwehrspieler Philipp Lienhart verzichten. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger fehle aus Gründen der Belastungsteuerung, teilte ein Clubsprecher vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und Sky) mit. Für Lienhart dürfte Max Rosenfelder in die Startelf rücken. Der 23-Jährige durfte schon zum Europapokal-Auftakt gegen FK Jablonec (3:2) von Beginn an ran.

Wie schon gegen die Tschechen dürfte Schuster seine Startelf auch in Monaco kräftig durcheinanderwirbeln. Er habe mehrere Möglichkeiten, wieder zu rotieren, sagte er, blieb dabei aber vage: «Die Voraussetzungen sind da, um möglicherweise auch wieder frische Kräfte dann ins Spiel zu bringen.» Denn schon am Sonntag benötigt der Coach im Liga-Topspiel gegen Tabellenführer FC Bayern wieder sein Topteam.

Schusters lobt mit Blick auf Mbappé und Henry

Vor Monaco hat Schuster Respekt. Der Club sei für ihn ein «absoluter Traditionsverein», der viele namhafte Spieler wie Kylian Mbappé oder Thierry Henry zu Profis gemacht habe. «Die Liste ist relativ lang.» Monaco sei «ähnlich wie wir eben auch für eine gute Jugendarbeit bekannt, dass sie Spieler aus- und weiterbilden», lobte er.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Monaco war mit einem 2:1-Sieg bei ZSKA Sofia (2:1) in die Conference League gestartet. Wie die Freiburger (1:2 in Leverkusen) kassierten auch die Monegassen am vergangenen Wochenende ihre erste Saisonniederlage.

Ohne den gesperrt fehlenden U21-Nationalspieler Paris Brunner unterlag der achtmalige französische Meister dem FC Lorient mit 0:1 und rutschte dadurch in der Ligue 1 vom ersten auf den fünften Platz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Conference League: Freiburg gegen Helsinki oder Motherwell
Fußball

Conference League: Freiburg gegen Helsinki oder Motherwell

Der SC Freiburg muss zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison nach Finnland oder nach Schottland reisen. Und das kurz vor dem DFB-Pokal.

03.08.2026

SC Freiburg in Leipzig ohne Verteidiger Lienhart
Fußball-Bundesliga

SC Freiburg in Leipzig ohne Verteidiger Lienhart

Erneute Pause: Der Innenverteidiger Philipp Lienhart fehlt dem SC Freiburg in den kommenden Wochen wegen einer Bauchmuskelverletzung. Damit fällt er auch im Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig aus.

13.01.2026

Freiburgs Lienhart wohl bis zum Jahresende raus
Fußball-Bundesliga

Freiburgs Lienhart wohl bis zum Jahresende raus

Muskuläre Probleme machen dem Abwehrspieler des SC weiter zu schaffen. Trainer Schuster geht nicht davon aus, dass der 29-Jährige bis Samstag fit wird.

15.12.2025

SC Freiburg gegen Salzburg ohne Rosenfelder
Fußball-Bundesliga

SC Freiburg gegen Salzburg ohne Rosenfelder

Vor dem Europa-League-Spiel gegen RB Salzburg hat sich die Personalsituation in der Abwehr des SC Freiburg etwas entspannt. Rosenfelder fällt zwar aus, ein anderer ist aber wohl wieder dabei.

10.12.2025

Lienhart und Freiburgs Defensive stabilisieren sich
Fußball-Bundesliga

Lienhart und Freiburgs Defensive stabilisieren sich

Der SC Freiburg möchte sich beim FC St. Pauli für die Niederlage in der Hinrunde revanchieren. Die Defensive ist dafür ein zentraler Faktor.

13.02.2025