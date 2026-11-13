Fußball-Bundesliga

SC Freiburg rechnet bei Backhaus nicht mit längerer Pause

Torwart Mio Backhaus ist vorzeitig von der U21-Nationalmannschaft nach Freiburg zurückgekehrt. Der Sport-Club gibt die genaue Verletzung bekannt - und gleichzeitig Entwarnung.

Wohl bald wieder einsatzfähig: Freiburgs Torhüter Mio Backhaus. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Wohl bald wieder einsatzfähig: Freiburgs Torhüter Mio Backhaus. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Torwart Mio Backhaus vom SC Freiburg ist trotz seiner verletzungsbedingt vorzeitigen Abreise von der U21-Nationalmannschaft wohl bald wieder einsatzfähig. Wie ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten mitteilte, habe sich der 22 Jahre alte Neuzugang von Werder Bremen eine Daumenverletzung zugezogen. Der Sport-Club rechne aber nicht mit einer längeren Ausfallzeit.

U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo hatte vor dem Testspiel gegen Belgiens Nachwuchs mitgeteilt, dass Backhaus bereits mit einer Handverletzung zum DFB-Lehrgang angereist war und deshalb nicht mittrainieren konnte. Der Torwart kehrte vorzeitig nach Freiburg zurück.

Backhaus ist gesetzt bei den Freiburgern

In der Bundesliga geht es für den Tabellendritten nach der Länderspielpause bei Aufsteiger SV Elversberg wieder um Punkte. Backhaus stand in 15 von 16 Pflichtspielen der Südbadener im Tor. Der für rund 15 Millionen Euro aus Bremen gekommene Nachfolger von Noah Atubolu überzeugte zumeist.

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Nur im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg (3:2) hatte SC-Trainer Julian Schuster seiner Nummer 1 eine Pause gegönnt und stattdessen auf Florian Müller gesetzt.

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