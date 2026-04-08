Fußball

SC Freiburg verpflichtet Schweizer Torhüterin

Zur neuen Saison holt der SC Freiburg die Schweizer Junioren-Nationaltorhüterin Lorena Barth vom FC Aarau Frauen. Auf ihrer Position gibt es Handlungsbedarf.

Von der kommenden Saison an verstärkt die Schweizer Torhüterin Lorena Barth den SC Freiburg. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Von der kommenden Saison an verstärkt die Schweizer Torhüterin Lorena Barth den SC Freiburg. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Torhüterin Lorena Barth verpflichtet. Die 19-Jährige kommt im Sommer vom Schweizer Erstligisten FC Aarau Frauen, teilte der Sport-Club mit. Zur Vertragslaufzeit mit der Schweizer Junioren-Nationalspielerin machte der Verein wie üblich keine Angaben. 

Barth ist der erste Neuzugang für die kommende Saison. Wegen der Babypause von Stammtorhüterin Laura Benkarth und dem Wechsel von Rebecca Adamczyk nach dieser Spielzeit zum 1. FC Nürnberg hatten die Freiburgerinnen Handlungsbedarf.

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