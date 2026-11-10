Schädel aus Kolonialzeit reisen von Hessen nach Indonesien
Verantwortung für die Kolonialgeschichte übernehmen: In den Sammlungen des Museums Wiesbaden Hessens finden sich auch menschliche Überreste aus fernen Weltgegenden. Nun gibt es eine Rückgabe.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Erstmals hat laut Hessens Kulturministerium ein deutsches Museum menschliche Überreste aus der Kolonialepoche an Indonesien zurückgegeben. Zehn Schädel mit einst absichtlich herbeigeführten Zuspitzungen und Einkerbungen bei den Zähnen, die kulturell bedingt waren und auf die südostasiatische Region hindeuten, wurden im Museum Wiesbaden in einem feierlichen Akt indonesischen Regierungsvertretern überreicht. Um ihre Würde zu bewahren, waren die menschlichen Überreste abgedeckt.
Indonesiens Botschafter Abdul Kadir Jailani sprach laut Mitteilung von einem bedeutenden Schritt, der ein Zeichen setze, «von dem wir hoffen, dass es andere Museen und Institutionen dazu ermutigen wird, ein ähnliches Engagement zu verfolgen». Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD) erklärte: «Die Wege, auf denen menschliche Überreste nach Europa gelangten, sind Teil unserer Geschichte. Es liegt in unserer Verantwortung, uns damit auseinanderzusetzen.»
Schädel stammen aus Sammlung eines hessischen Militärarztes
Die Indonesien zurückgegebenen menschlichen Überreste aus der niederländischen Kolonialzeit gehörten einst zur Sammlung des hessischen Militärarztes Ernst Albert Fritze. Er arbeitete vor fast zwei Jahrhunderten für die niederländische Kolonialverwaltung in Südostasien. Die Schädel gelangten bereits im 19. Jahrhundert nach Wiesbaden. Eine deutsche Kolonie war das heutige Indonesien nie.
Der geplanten Rückgabe der Schädel gingen laut Kulturministerium «mehrere Jahre intensiver Provenienzforschung voraus». Auch andere Museen in Hessen beschäftigten sich inzwischen wissenschaftlich mit der Aufarbeitung von Objekten, die Auswanderer, Reisende und Missionare einst aus früheren Kolonien nach Europa geschickt hatten.
Während nach Indonesien nun erstmals Schädel aus der Kolonialzeit von Hessen aus auf die Rückreise geschickt wurden, haben hessische Museen an andere ferne Länder schon mehrfach menschliche Überreste zurückgegeben.