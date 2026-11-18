Schaf treibt mit zusammengebundenen Beinen im Rhein
Eine Frau entdeckt ein totes Schaf im Rhein. Das ist nun ein Fall für die Polizei.
Rheinmünster (dpa/lsw) - Eine Frau hat im Rhein bei Rheinmünster (Kreis Rastatt) ein totes Schaf mit zusammengebundenen Klauen entdeckt. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, sagte ein Sprecher. Woher das Schaf stammt, sei noch unklar. Die Feuerwehr habe den Kadaver geborgen. Ob das Tier mutwillig in den Fluss gebracht wurde, müsse ermittelt werden.
Die Tierschutzorganisation Peta hat nach eigenen Angaben eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen.