Schaf von Überholspur auf der Autobahn gerettet

Biebergemünd (dpa/lhe) - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben ein ausgebüxtes Schaf gerettet, das sich in Osthessen auf die Autobahn 66 verirrt hatte. Das Lamm habe sich am Dienstagnachmittag bei Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) auf der linken Fahrspur in Richtung Fulda herumgetrieben, teilte die Polizei mit. Gleich mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein.