Tiere

Schaf zerkratzt Auto und taucht unter

Ein Autofahrer lässt bei Deißlingen einer Schafherde den Vorrang. Doch eines der Tiere wird ein wenig zu keck - und versteckt sich in der Masse.

Ein tatverdächtiges Schaf war in einer Herde in Deißlingen nicht mehr auszumachen, (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Ein tatverdächtiges Schaf war in einer Herde in Deißlingen nicht mehr auszumachen, (Symbolbild)

Deißlingen (dpa/lsw) - Ein Schaf hat bei Deißlingen (Kreis Rottweil) den Lack eines Autos zerkratzt - und sich in die Anonymität seiner Herde geflüchtet. Polizeiangaben zufolge hatte der Autofahrer am Dienstag angehalten, weil ein Schäfer seine Herde an der Straße entlangtrieb. Eines der Tiere soll seinen Kopf an der Karosserie gerieben haben. Die entstandene Schadenshöhe konnte ein Polizeisprecher nicht benennen. 

Das Schaf tauchte den Angaben nach in seiner Herde unter, die weiterzog. Der Autofahrer rief die Polizei. Die Beamten sorgten dafür, dass Fahrer und Schäfer ihre Personalien für eine zivilrechtliche Regelung austauschten. Eine strafrechtliche Verfolgung von Schaf oder Schäfer gebe es nicht.

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