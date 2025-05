Schamlippen verstümmelt? Urteil gegen 26-Jährigen erwartet

Ravensburg (dpa/lsw) - Im Prozess gegen einen 26-Jährigen, der die Schamlippen seiner Freundin verstümmelt haben soll, wird heute (14.00 Uhr) das Urteil am Landgericht Ravensburg erwartet. Die Anklage wirft dem Fachinformatiker vor, seine damalige Partnerin in einer Art ritueller Zeremonie verstümmelt zu haben, weil sie im Gegensatz zu ihm nicht als Jungfrau in die Beziehung kam. Die Tat spielte sich demnach im Herbst 2021 in seiner Wohnung in Leutkirch im Allgäu ab.