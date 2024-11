Schauspieler Hans Diehl gestorben

Berlin (dpa) - Der Schauspieler Hans Diehl ist tot. Wie die Berliner Schaubühne unter Berufung auf seine Familie mitteilte, starb er am 4. November im Alter von 83 Jahren in der Hauptstadt. «Die Schaubühne nimmt Abschied von einem großartigen Schauspieler und wunderbaren Kollegen», erklärte der Künstlerische Leiter des Theaters, Thomas Ostermeier. Es sei eine große Freude gewesen, mit ihm gerade in den ersten Jahren der Schaubühne zusammenzuarbeiten.