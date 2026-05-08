Schauspieler Lauterbach leidet mit dem 1. FC Köln
Heiner Lauterbach spricht über seine Treue zum 1. FC Köln – und mit welchem Gedanken er für seinen Gemütszustand schon gespielt hat.
Bad Vilbel (dpa) - Schauspieler Heiner Lauterbach (73) ist als Fan des 1. FC Köln leidensfähig. «Wenn du einmal eine Zugehörigkeit hast, dann lässt sich das nicht kontrollieren. Leider», sagte der gebürtige Kölner in der Sendung «Silvia am Sonntag – der Talk» des privaten Radiosenders Hit Radio FFH.
«Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, mich hypnotisieren zu lassen und Bayern-Fan zu werden, weil es mir dann wesentlich besser ginge», erzählte der Schauspieler. «Ich sage ja am Wochenende auch immer zu meinem Freund: Was haben wir denn eigentlich für ein Hobby, dass wir uns jedes Wochenende ärgern? Das kann ja nicht sein.»