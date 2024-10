Schauspielerin Sukowa bekommt Kino-Ehrenpreis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Schauspielerin Barbara Sukowa erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten beim 35. Hessischen Film- und Kinopreis. Das teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Die Schauspielerin habe mit ihren intensiven und facettenreichen Darstellungen die Filmwelt nachhaltig geprägt, erklärte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und nannte etwa ihre Arbeit mit Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder und Margarethe von Trotta. «Sukowas Fähigkeit, gleichermaßen starke wie zerbrechliche Frauenfiguren zu verkörpern, die an Wegmarken der Geschichte wirkten, ist unverkennbar und hat sie zu einer der bedeutendsten Schauspielerinnen ihrer Generation gemacht.» Der undotierte Ehrenpreis soll Sukowa während einer Gala am Freitag (18. Oktober) überreicht werden.