Pharmabranche

Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von Sanofi

Beim Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern endet die Zeit von Vorstandschefin Belen Garijo. Nun übernimmt die Spanierin den Chefposten beim französischen Pharmariesen Sanofi.

Merck-Chefin Belén Garijo soll Chefin des Pharmariesen Sanofi werden (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Merck-Chefin Belén Garijo soll Chefin des Pharmariesen Sanofi werden (Archivbild)

Paris/Darmstadt (dpa) - Die scheidende Merck-Chefin Belen Garijo hat bereits einen neuen hochkarätigen Job gefunden: Die Spanierin wechselt an die Spitze des französischen Pharmakonzerns Sanofi. Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Vertrag des bisherigen Sanofi-Chefs Paul Hudson nicht zu verlängern, teilte Sanofi überraschend mit. Hudson soll nach sechsjähriger Amtszeit bereits am 17. Februar ausscheiden. Garijo werde ihren neuen Posten nach der Hauptversammlung am 29. April übernehmen, hieß es.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Sanofi-Verwaltungsratschef Frédéric Oudéa lobte die Expertise von Garijo. «Sie ist eine anerkannte Führungskraft in unserer Branche mit einem unbestrittenen Ruf. Sie kennt die Sanofi-Gruppe sehr gut, wo sie 15 Jahre lang wichtige Positionen innehatte und viele Erfolge erzielt hat.»

Beim Pharma- und Technologiekonzern Merck steht die Staffelübergabe schon seit längerem fest: Dort soll der amtierende Leiter der Elektroniksparte, Kai Beckmann, Garijo den bisherigen Ankündigungen zufolge zum 1. Mai an der Konzernspitze ablösen. Den Wechsel hatte das Darmstädter Dax-Unternehmen im vergangenen September verkündet. 

Garijo hatte den Chefposten dort im Mai 2021 übernommen und Merck durch die Corona-Pandemie gesteuert. Zudem managte sie Zukäufe wie zuletzt die Übernahme des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Chefwechsel bei Merck: Beckmann folgt auf Garijo
Pharmabranche

Chefwechsel bei Merck: Beckmann folgt auf Garijo

Beim Pharma- und Technologiekonzern übernimmt im nächsten Jahr ein neuer Chef. Der neue Mann an der Spitze kommt aus den eigenen Reihen - und ist ein echtes Urgestein bei dem Familienunternehmen.

25.09.2025

Merck senkt Jahresziele wegen Trumps Zölle
Pharma

Merck senkt Jahresziele wegen Trumps Zölle

Der Pharma- und Technologiekonzern steigert zu Jahresbeginn den Gewinn, doch die US-Zölle machen Merck einen Strich durch die Rechnung. Auch die Pharmapolitik von Donald Trump macht Sorgen.

15.05.2025

Milliardendeal: Merck übernimmt Krebsspezialist Springworks
Pharmabranche

Milliardendeal: Merck übernimmt Krebsspezialist Springworks

Der Pharmakonzern stärkt sein Geschäft mit Krebsarzneien. Für den US-Krebsspezialisten Springworks zahlt Merck rund drei Milliarden Euro. Die Darmstädter haben es vor allem auf ein Feld abgesehen.

28.04.2025

Pharma-Technologiekonzern

Merck-Chefin sorgt sich um Standort Europa

04.07.2023

Pharma

Merck-Chefin Garijo für Ausstieg aus Tierversuchen

26.05.2023