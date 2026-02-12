Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von Sanofi

Paris/Darmstadt (dpa) - Die scheidende Merck-Chefin Belen Garijo hat bereits einen neuen hochkarätigen Job gefunden: Die Spanierin wechselt an die Spitze des französischen Pharmakonzerns Sanofi. Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Vertrag des bisherigen Sanofi-Chefs Paul Hudson nicht zu verlängern, teilte Sanofi überraschend mit. Hudson soll nach sechsjähriger Amtszeit bereits am 17. Februar ausscheiden. Garijo werde ihren neuen Posten nach der Hauptversammlung am 29. April übernehmen, hieß es.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Sanofi-Verwaltungsratschef Frédéric Oudéa lobte die Expertise von Garijo. «Sie ist eine anerkannte Führungskraft in unserer Branche mit einem unbestrittenen Ruf. Sie kennt die Sanofi-Gruppe sehr gut, wo sie 15 Jahre lang wichtige Positionen innehatte und viele Erfolge erzielt hat.»

Beim Pharma- und Technologiekonzern Merck steht die Staffelübergabe schon seit längerem fest: Dort soll der amtierende Leiter der Elektroniksparte, Kai Beckmann, Garijo den bisherigen Ankündigungen zufolge zum 1. Mai an der Konzernspitze ablösen. Den Wechsel hatte das Darmstädter Dax-Unternehmen im vergangenen September verkündet.