Schenk zu Olympia-Prozess: «Emotional blutleer»

Kern des Strategieprozesses sind Fachtalks mit Experten und Dialogforen, bei denen man die Bürger und Bürgerinnen informieren und für Olympische Spiele im eigenen Land überzeugen will. «Man macht Talks, bei denen keiner einschaltet und die Sportvertreter meist im eigenen Saft schmoren. Es gab kaum Perspektiven von außen, keine zündende Vision für die Zukunft», erklärte Schenk. «Wie will man so eine verunsicherte Gesellschaft in Transformation von Olympia als Chance überzeugen?» Vielmehr gehe es um «egoistische Argumente des Sports: mehr Geld für die Verbände, sanierte Sportstätten und eine bessere gesellschaftliche Akzeptanz des Sports».