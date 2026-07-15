Landkreis Konstanz

Scheune brennt ab - Blitzschlag als Ursache vermutet

Als die Einsatzkräfte eintreffen, steht das Gebäude bereits in Flammen. Zeugen wollen beobachtet haben, was das Feuer ausgelöst haben könnte.

Vermutlich nach einem Blitzeinschlag ist eine Scheune abgebrannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Vermutlich nach einem Blitzeinschlag ist eine Scheune abgebrannt. (Symbolbild)

Allensbach (dpa/lsw) - Vermutlich nach einem Blitzeinschlag ist im Landkreis Konstanz eine Scheune abgebrannt. Als Einsatzkräfte am Dienstagabend im Allensbacher Ortsteil Kaltbrunn eintrafen, stand das rund 600 Quadratmeter große Gebäude laut Polizei bereits in Vollbrand. In der Scheune standen demnach vier Traktoren, außerdem war dort eine größere Menge Heu gelagert. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Um auch die letzten Glutnester löschen zu können, trug das Technische Hilfswerk die Brandruine ab. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Blitzeinschlag das Feuer ausgelöst haben. Zeugen gaben an, den Einschlag gesehen zu haben.

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