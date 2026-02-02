Schienenbruch und Warnstreik bremsen Nahverkehr aus
Schwieriger Wochenstart für Pendler in Frankfurt: Ein Schienenbruch und der Warnstreik im Nahverkehr sorgen für massive Störungen.
Frankfurt (dpa/lhe) - Nicht nur der Warnstreik bei Bussen, Straßen- und U-Bahnen erschwert Pendlern in Frankfurt den Start in die Woche - auch ein Schienenbruch an der Konstablerwache führt zu erheblichen Einschränkungen. Es komme zu Umleitungen, Verspätungen und Fahrtausfällen, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund auf seiner Homepage mit.
Betroffen waren demnach alle Linien, die durch den City-Tunnel in Frankfurt fahren, also die S1 bis S6 sowie die Linien S8 und S9. Die Züge der Linie S5 fahren demnach seit Betriebsbeginn nur bis Frankfurt Rödelheim. Züge der Linie S2 sollten zwischen «Offenbach Hauptbahnhof» und «Dietzenbach» fahren. Die Dauer der Störung sei unbekannt, so der RMV.