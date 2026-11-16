Schlägerei bei Jugendfußball - Betreuer verletzt
Eine Rudelbildung bei einem A-Jugend-Fußballspiel eskaliert. Am Ende kommt ein Betreuer ins Krankenhaus. Was in Wiesloch passiert ist.
Wiesloch (dpa/lsw) - Eine Schlägerei bei einem Jugendfußballspiel in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Erst die Einsatzkräfte brachten die rund 20 Beteiligten auseinander, wie die Polizei mitteilte. Ein Betreuer wurde leicht verletzt. Bei der Partie in der A-Jugend zwischen der JSG Wiesloch und dem FV Nußloch kam es demnach am Samstagabend zu Provokationen und zur Rudelbildung auf dem Spielfeld.
Ein Betreuer einer der beiden Mannschaften soll versucht haben, einen Spieler des gegnerischen Teams ins Gesicht zu schlagen. Darauf soll er von mehreren Spielern der gegnerischen Mannschaft angegriffen, zu Boden gebracht und getreten worden sein. Er kam ins Krankenhaus.