Schlägerei bei Jugendfußball - Betreuer verletzt

Wiesloch (dpa/lsw) - Eine Schlägerei bei einem Jugendfußballspiel in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Erst die Einsatzkräfte brachten die rund 20 Beteiligten auseinander, wie die Polizei mitteilte. Ein Betreuer wurde leicht verletzt. Bei der Partie in der A-Jugend zwischen der JSG Wiesloch und dem FV Nußloch kam es demnach am Samstagabend zu Provokationen und zur Rudelbildung auf dem Spielfeld.