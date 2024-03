Schlag gegen Geldautomatensprenger: Eine Festnahme

Wiesbaden (dpa) - Im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen hat die Polizei länderübergreifend mehrere Objekte durchsucht. Dabei wurde ein 40-jähriger Tatverdächtiger im hessischen Main-Taunus-Kreis vorläufig festgenommen, wie das Hessische Landeskriminalamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Insgesamt seien acht Wohn- und Geschäftsräume sowie Garagen in Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen am frühen Dienstagmorgen durchsucht worden - auch mit Sprengstoffspürhunden. Den Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz und Hessen seien monatelange Ermittlungen vorausgegangen.