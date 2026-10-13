Champions League

Schlechter Rasen? Stuttgarts Hoeneß lässt sich nicht beirren

Der Platz in Bratislava soll in keinem guten Zustand sein. VfB-Trainer Hoeneß lässt das allerdings komplett kalt. Auch zu seinem zuletzt angeschlagenen Abwehrchef äußert er sich.

Sebastian Hoeneß und der VfB treten am Mittwoch bei Slovan Bratislava an. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Sebastian Hoeneß und der VfB treten am Mittwoch bei Slovan Bratislava an. (Archivbild)

Bratislava (dpa) - Sebastian Hoeneß will dem angeblichen schlechten Rasen im Stadion des kommenden Champions-League-Gegners Slovan Bratislava keine allzu große Bedeutung beimessen. «Natürlich willst du immer den perfekten Platz haben», sagte der Trainer des VfB Stuttgart vor der Partie beim slowakischen Fußball-Meister am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Zugleich forderte er aber: «Wir sollten nicht zu sehr nach den Bedingungen schauen.»

Es gelte die Umstände anzunehmen, sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz, als er auf den Untergrund im Nationalstadion von Bratislava angesprochen wurde. Er habe auch gelesen, dass der Rasen nicht mehr so gut sein solle wie vor zwei Jahren, als der VfB schon einmal bei Slovan zu Gast war und mit 3:1 gewann. Man werde sich aber «darauf einstellen und das Bestmögliche daraus machen».

Die Schwaben hatten ihr Abschlusstraining noch in Stuttgart absolviert. Nach dem 3:1 gegen den norwegischen Club Viking Stavanger wollen sie mit einem weiteren Sieg in der Ligaphase den nächsten Schritt Richtung K.-o.-Runde machen. Auch Abwehrchef Jeff Chabot, der beim 2:0 in der Bundesliga beim SC Paderborn zuletzt angeschlagen raus musste, kann laut Hoeneß spielen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Leichtigkeit? - VfB vor lösbarer Aufgabe in Bratislava
Champions League

Mehr Leichtigkeit? - VfB vor lösbarer Aufgabe in Bratislava

Mit einem Sieg in Bratislava würde sich der VfB Stuttgart in der Champions League eine gute Ausgangslage verschaffen, bevor die größeren Gegner kommen. Die Hoffnung ruht auf der stotternden Offensive.

vor 25 Minuten

VfB startet gegen Stavanger in die Königsklasse
Champions League

VfB startet gegen Stavanger in die Königsklasse

Die genauen Termine der Champions-League-Ligaphase stehen fest: Die Stuttgarter beginnen daheim. Zum Abschluss geht es zum niederländischen Meister.

29.08.2026

VfB Stuttgart in Königsklasse gegen Inter und Atlético
Auslosung in Monaco

VfB Stuttgart in Königsklasse gegen Inter und Atlético

Der VfB Stuttgart trifft in der Champions League zwar nicht auf Titelverteidiger Paris oder Rekordsieger Real. Dennoch bietet die Ligaphase spannende Gegner.

27.08.2026

Sebastian Hoeneß: «Negativszenarien nicht in meinem Kopf»
DFB-Pokal-Viertelfinale

Sebastian Hoeneß: «Negativszenarien nicht in meinem Kopf»

Der VfB Stuttgart wankt nach drei Niederlagen am Stück. Das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Augsburg soll Sebastian Hoeneß' Mannschaft einen Schub geben. Und wenn nicht?

03.02.2025

Bundesliga

Stuttgarts Negativserien lassen Neu-Trainer Hoeneß kalt

14.04.2023