Schlichtung für 930.000 Baubeschäftigte begonnen

Wiesbaden (dpa) - Es geht um Lohnerhöhungen für mehr als 900.000 Beschäftigte in Zeiten der Baukrise: In Wiesbaden hat am Donnerstag die Schlichtung für den Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe begonnen. Bei einer Kundgebung von Baubeschäftigten anlässlich der Gespräche in einem Hotel wurden am Mittag wurden rund 600 Teilnehmer erwartet.