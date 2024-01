Schmetterlinge in Hessen haben es im Winter schwer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Sommer sieht man Schmetterlinge auf bunten Wiesen und in Vorgärten. Doch was machen die Falter eigentlich im Winter? Ob in Winterstarre an geschützten Orten, als Raupe in der Erde oder als Gast im wärmeren Süden - die Überwinterungsstrategien von Schmetterlingen unterscheiden sich von Art zu Art, wie das Hessische Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erklärt. Doch der Klimawandel und andere Herausforderungen erschwere es den Insekten zunehmend, den Winter zu überstehen.