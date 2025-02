Schmidt zürnt nach Heidenheims Pleite: «So reicht es nicht»

Heidenheim (dpa) - Das Urteil von Heidenheims Trainer Frank Schmidt im sich zuspitzenden Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga fiel hart aus. «Insgesamt sind wir eben nicht gut genug, so ehrlich müssen wir sein, um in der Bundesliga Spiele zu gewinnen. So reicht es nicht», kritisierte der Coach nach dem 0:2 (0:1) des 1. FC Heidenheim gegen den 1. FSV Mainz 05.