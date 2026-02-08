Schmorbrand im Stromkasten – acht Menschen verletzt
Ein Schmorbrand ist tückisch, oft entwickelt er sich eine Zeit lang unbemerkt. In Überlingen sind bei einem solchen Brand am Abend acht Menschen verletzt worden. Was genau ist dort passiert?
Überlingen (dpa/lsw) - Acht Menschen sind bei einem Schmorbrand in einem Mehrfamilienhaus in Überlingen am Bodensee leicht verletzt worden. Der Brand war am frühen Abend im Stromkasten einer Wohnung entstanden, acht Menschen hätten Rauch eingeatmet, teilte ein Polizeisprecher mit.
Ob es sich bei den Verletzten um Bewohner des Hauses handelte, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Insgesamt leben in dem Mehrfamilienhaus etwa 25 Menschen. Die Wohnung, in der der Schmorbrand ausbrach, war wegen fehlenden Stroms zunächst nicht mehr bewohnbar.