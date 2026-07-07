Diebstahl

Schmuck im Wert von Viertelmillion Euro gestohlen

Ein Schmuckhändler packt nach einer Ausstellung seine Waren in einen Rucksack - und lässt diesen kurz aus den Augen. Dann macht ein anderer lange Finger.

Bei einer Schmuckausstellung in Pforzheim ist ein Rucksack mit kostbarem Inhalt verschwunden. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Bei einer Schmuckausstellung in Pforzheim ist ein Rucksack mit kostbarem Inhalt verschwunden. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Schmuck im Wert von mehr als einer Viertelmillion Euro hat ein Dieb nach Polizeiangaben bei einer Ausstellung in Pforzheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verkaufte ein Mann bei einer Schmuckausstellung am Sonntag an seinem Stand hochwertigen Schmuck.

Zum Ende der Ausstellung steckte er seine gesamten Waren in einen Rucksack und ließ diesen kurz aus den Augen. Währenddessen soll der Täter zugeschlagen, den Rucksack gestohlen und sich unerkannt entfernt haben. Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf zwischen 250.000 und 300.000 Euro.

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