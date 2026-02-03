Winterwetter

Schnee am Frankfurter Airport - Flieger landen in Stuttgart

Schnee-Chaos am Frankfurter Flughafen: Mehrere Maschinen weichen nach Stuttgart aus. Was das für Reisende bedeutet - und wie es für sie weitergeht.

Flugzeuge werden nach Stuttgart umgeleitet. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Flugzeuge werden nach Stuttgart umgeleitet. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen Schneefalls am Frankfurter Flughafen sind mehrere Flugzeuge nach Stuttgart umgeleitet worden. Zehn Maschinen seien am Stuttgarter Airport gelandet, sagte eine Sprecherin. Ob und wie viele weitere Ausweichlandungen es noch gebe, sei aktuell nicht absehbar.

Die Airlines entscheiden den Angaben nach, wie es mit ihren jeweiligen Passagieren weitergeht - ob sie etwa mit Bus und Bahn nach Frankfurt reisen. Bei vier der schon in Stuttgart gelandeten Flugzeuge sei geplant, dass diese später weiter nach Frankfurt fliegen sollten, sagte die Sprecherin. 

Unwetterwarnung in Hessen

Der Deutsche Wetterdienst hatte in Hessen vor starkem Schneefall gewarnt. Laut einer amtlichen Unwetterwarnung besteht Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 19.00 Uhr. 

Der größte Flughafen Deutschlands in Frankfurt am Main berichtete auf seiner Internetseite von Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen wegen der aktuellen Witterungsbedingungen.

