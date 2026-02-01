Wettermix

Schnee, Regen und Wolken zum Wochenstart in Hessen

Gefrierender Regen und Minusgrade: In Hessen kann es in der neuen Woche immer wieder glatt werden.

In den nächsten Tagen könnte es glatt werden auf den Straßen. Zum Start der Woche gibt es einen Mix aus Schnee und Regen. (Archivbild) Foto: Lars Penning/dpa
In den nächsten Tagen könnte es glatt werden auf den Straßen. Zum Start der Woche gibt es einen Mix aus Schnee und Regen. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In der kommenden Woche können sich die Menschen in Hessen auf einen Mix aus Sprühregen, Schnee und Glätte einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet die Woche am Montag mit etwas Sprühregen und vereinzelt noch Schneeflocken. Im weiteren Tagesverlauf klingen die Niederschläge ab bei Höchsttemperaturen zwischen minus eins bis fünf Grad. In der Nacht zum Dienstag regnet es gebietsweise. Durch tiefe Temperaturen zwischen null und minus sechs Grad ist Glatteis möglich. 

Am Dienstag ist es bedeckt. Während es anfangs noch schneit, geht der Schnee im Verlauf des Tages in gefrierenden Regen über und es kann glatt werden. Am Mittwoch ziehen die Niederschläge ab. Durch gefrierenden Regen ist markante Glätte möglich.

