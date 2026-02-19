Schnee sorgt für Unfallmeldungen im Minutentakt

Offenbach (dpa/lhe) - Die starken Schneefälle haben auch die Polizei in Südosthessen am Morgen stark beschäftigt. Die Unfallmeldungen seien nahezu im Minutentakt eingegangen, teilte das Polizeipräsidium in Offenbach mit. Bei den Unfällen seien mehrere Menschen verletzt worden. So stürzte bei Heusenstamm ein Baum auf ein Auto, die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zudem blieben etliche Fahrzeuge auf den glatten Straßen liegen. So sorgten bei Bad Orb mehrere querstehende Lkw für ein Verkehrschaos. In Nidderau blieb ein Lkw und in Biebergemünd ein Bus stecken, bei Bruchköbel stand ein Tanklaster quer.