Glätte

Schnee und Eis sorgen für zahlreiche Unfälle

Auf glatten Straßen kracht es im Schwarzwald mehrfach, einige Fahrzeuge bleiben sogar im Schnee stecken. Die Polizei mahnt: Winterausrüstung und angepasste Fahrweise sind jetzt besonders wichtig.

Das Winterwetter im Schwarzwald sorgt für glatte Straßen und im Schnee feststeckende Fahrzeuge. Foto: Silas Stein/dpa
Das Winterwetter im Schwarzwald sorgt für glatte Straßen und im Schnee feststeckende Fahrzeuge.

Hinterzarten/Simmersfeld (dpa/lsw) - Starker Schneefall und glatte Straßen haben im Schwarzwald zu zahlreichen Unfällen und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Angaben der Polizei sind auf mehreren Strecken im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Fahrzeuge steckengeblieben. Auch im Nordschwarzwald im Landkreis Calw kam es zu einem Glätteunfall.

Lastwagen kommen nicht weiter

Laut Polizei fuhren sich in der Nacht auf Donnerstag auf der schneebedeckten Bundesstraße 31 im Höllental bei Hinterzarten rund zehn Lastwagen fest. Die Fahrzeuge seien größtenteils voll beladen und teilweise unzureichend für winterliche Straßenverhältnisse ausgerüstet gewesen, hieß es. Die Fahrer mussten die Nacht demnach in ihren Fahrzeugen verbringen. 

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Bei Titisee-Neustadt blockierte ein Sattelzug zudem alle drei Fahrspuren, weshalb die Strecke zeitweise komplett gesperrt werden musste. Auch auf Umleitungsstrecken kam es nach Polizeiangaben zu zahlreichen kleineren Unfällen und liegengebliebenen Fahrzeugen. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten blieb es jedoch meist bei Sachschäden oder leichten Verletzungen.

Auto kommt aus der Kurve

In Simmersfeld im Kreis Calw führte Glätte ebenfalls zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, nachdem ein Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten war. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei weist angesichts der vielen Unfälle darauf hin, Fahrzeuge unbedingt wintertauglich auszurüsten und die Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen.

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