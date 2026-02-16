Schneefall: Starts am Flughafen bis nahezu Mitternacht
Wegen Schneefalls mussten am Frankfurter Flughafen viele Flieger enteist werden - was zu Verzögerungen führte. 25 Flugzeuge starteten deshalb am Sonntag nach Beginn des Nachtflugverbots.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des Schneefalls gab es am Sonntagabend Verzögerungen im Flugbetrieb und länger Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet als eigentlich erlaubt. Es habe 25 Starts nach 23 Uhr gegeben, teilt das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium mit. Ursache dafür seien umfangreiche Enteisungen aufgrund des Schneefalls gewesen. Die beiden letzten Flieger starteten demnach um 23:59 Uhr nach Doha und nach Dublin.
An Deutschlands größtem Flughafen gelten zwischen 23.00 und 5.00 Uhr Nachtflugbeschränkungen. Verspätete Maschinen dürfen bis Mitternacht landen, wenn etwa schlechtes Wetter der Grund ist. Verspätete Starts sind ebenfalls bis Mitternacht möglich, dafür ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich.
Nach Angaben des Ministeriums hatte es am Sonntag sogar Ausnahmegenehmigungen für ursprünglich 30 Starts gegeben. «Fünf Flüge durften jedoch trotz erteilter Ausnahmegenehmigung aufgrund der 00:00 Uhr- Grenze nicht mehr starten», hieß es. Zudem hätten vier weitere Flieger den Frankfurter Airport witterungsbedingt nicht verlassen können. Für diese Flüge seien allerdings keine Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung gestellt worden.