Enteisung von Fliegern

Schneefall: Starts am Flughafen bis nahezu Mitternacht

Wegen Schneefalls mussten am Frankfurter Flughafen viele Flieger enteist werden - was zu Verzögerungen führte. 25 Flugzeuge starteten deshalb am Sonntag nach Beginn des Nachtflugverbots.

DIe Enteisung von Flugzeugen sogt für Verspätungen (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
DIe Enteisung von Flugzeugen sogt für Verspätungen (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des Schneefalls gab es am Sonntagabend Verzögerungen im Flugbetrieb und länger Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet als eigentlich erlaubt. Es habe 25 Starts nach 23 Uhr gegeben, teilt das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium mit. Ursache dafür seien umfangreiche Enteisungen aufgrund des Schneefalls gewesen. Die beiden letzten Flieger starteten demnach um 23:59 Uhr nach Doha und nach Dublin.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

An Deutschlands größtem Flughafen gelten zwischen 23.00 und 5.00 Uhr Nachtflugbeschränkungen. Verspätete Maschinen dürfen bis Mitternacht landen, wenn etwa schlechtes Wetter der Grund ist. Verspätete Starts sind ebenfalls bis Mitternacht möglich, dafür ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich.

Nach Angaben des Ministeriums hatte es am Sonntag sogar Ausnahmegenehmigungen für ursprünglich 30 Starts gegeben. «Fünf Flüge durften jedoch trotz erteilter Ausnahmegenehmigung aufgrund der 00:00 Uhr- Grenze nicht mehr starten», hieß es. Zudem hätten vier weitere Flieger den Frankfurter Airport witterungsbedingt nicht verlassen können. Für diese Flüge seien allerdings keine Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung gestellt worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viele verspätete Starts am Flughafen wegen Enteisung
Nach Beginn Nachtflugverbot

Viele verspätete Starts am Flughafen wegen Enteisung

Nicht nur auf den Straßen hat der Winter im Januar den Verkehr behindert, auch der Flughafenbetrieb in Frankfurt kam ins Stocken. Das war spätabends für Anwohner und Anwohnerinnen deutlich zu hören.

04.02.2026

Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge
Winterwetter

Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge

Das winterliche Wetter sorgt am Frankfurter Flughafen für Ausfälle: rund 100 Starts und Landungen sind gestrichen. Passagiere müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

12.01.2026

Witterung sorgt für Verzögerungen am Frankfurter Flughafen
Winterwetter

Witterung sorgt für Verzögerungen am Frankfurter Flughafen

An dem Airport müssen weiter Maschinen enteist werden. Das sorgt erneut für Lockerungen beim Nachtflugverbot.

08.01.2026

Starker Schneefall: Starts am Flughafen fast bis Mitternacht
Enteisung von Fliegern

Starker Schneefall: Starts am Flughafen fast bis Mitternacht

Wegen des Winterwetters mussten am Frankfurter Flughafen viele Flieger enteist werden - was zu Verzögerungen führte. 23 Flugzeuge starteten und landeten in der Folge nach Beginn des Nachtflugverbots.

06.01.2026

Nach Gewittern: Starts am Flughafen fast bis Mitternacht
Fluglärm

Nach Gewittern: Starts am Flughafen fast bis Mitternacht

Dreimal musste der Frankfurter Flughafen wegen Blitz und Donner am Sonntag die Flugzeugabfertigung einstellen. 35 Flugzeuge starteten und landeten in der Folge nach Beginn des Nachtflugverbots.

28.07.2025