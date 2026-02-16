Schneefall: Starts am Flughafen bis nahezu Mitternacht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des Schneefalls gab es am Sonntagabend Verzögerungen im Flugbetrieb und länger Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet als eigentlich erlaubt. Es habe 25 Starts nach 23 Uhr gegeben, teilt das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium mit. Ursache dafür seien umfangreiche Enteisungen aufgrund des Schneefalls gewesen. Die beiden letzten Flieger starteten demnach um 23:59 Uhr nach Doha und nach Dublin.

An Deutschlands größtem Flughafen gelten zwischen 23.00 und 5.00 Uhr Nachtflugbeschränkungen. Verspätete Maschinen dürfen bis Mitternacht landen, wenn etwa schlechtes Wetter der Grund ist. Verspätete Starts sind ebenfalls bis Mitternacht möglich, dafür ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich.