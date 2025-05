Schnellfahrstrecke gesperrt - Bahnreisende brauchen Geduld

Wendlingen (dpa/lsw) - Wer in den kommenden knapp zwei Wochen eigentlich schneller mit dem Zug zwischen Wendlingen und Ulm unterwegs sein wollte, der wird stattdessen viel Geduld haben müssen. Denn wegen Bauarbeiten schränkt die Deutsche Bahn von Dienstag (6. Mai) an den Betrieb auf der Schnellfahrstrecke erheblich ein. Es wird Zugausfälle und Verspätungen geben, wie die Deutsche Bahn ankündigt. Betroffen sei auch der Regionalverkehr. Die Bauarbeiten sollen am 16. Mai beendet werden.