Schockanrufe aus Callcenter - Verdächtige festgenommen

Bayreuth (dpa) - Eine Bande hat versucht, mit Schockanrufen zahlreiche ältere Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet um ihr Geld zu bringen. Deutschen und spanischen Ermittlern ist es nun gelungen, das betrügerische Callcenter in Madrid auszuheben und vier Verdächtige festzunehmen. Diese sollen nach Deutschland ausgeliefert werden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken sagte.

Umfangreiche Ermittlungen in einem früheren Verfahren hatten ihm zufolge die oberfränkische Kriminalpolizei auf die Spur der Bande gebracht. Dabei handelt es sich um einen 37-Jährigen aus dem Raum Hamburg, seine 33 Jahre alte Ehefrau sowie zwei 23-Jährige und 30-Jährige. Diesen sollen aus einer eigens dafür gemieteten Wohnung in der spanischen Hauptstadt über Wochen hinweg täglich zahlreiche Schockanrufe nach Deutschland getätigt haben.

Hinweise auf viele weitere Fälle

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Die Verdächtigen gaben sich nach Angaben der Ermittler am Telefon als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Angehörige aus. Sie spielten den Opfern vor, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine hohe Kaution zahlen müsse, um nicht in Haft zu kommen.

Die Ermittler werfen den Verdächtigen 14 konkrete Taten vor, bei denen jeweils rund 90.000 Euro gefordert wurden. Es gebe aber Hinweise auf zahlreiche weitere Betrugsanrufe, etwa auf einen nach Österreich, wo ein Opfer 39.000 Euro übergab.