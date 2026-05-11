Schönes Wetter ist vorbei - Schauer und Gewitter im Anmarsch
Zum Wochenstart dominieren dichte Wolken und immer wieder Regen. Auch in den nächsten Tagen bleibt es eher ungemütlich. Heute werden 9 bis 16 Grad erwartet.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - Das schöne Wetter kehrt Hessen den Rücken und die neue Woche startet ungemütlich. Heute bleibt es vielerorts stark bewölkt mit gebietsweise schauerartigem Regen, der im Tagesverlauf nachlässt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Nachmittag und Abend ziehen von Nordwesten noch einzelne Schauer auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 16 Grad.
In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Bergland weht weiterhin ein stark böiger Wind.
Am Dienstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt, tagsüber sind einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. In Hochlagen kann der Niederschlag anfangs teils mit Schnee vermischt sein. Die Temperaturen erreichen nur noch 10 bis 15 Grad.
Auch am Mittwoch und am Feiertag bleibt das Wetter wechselhaft.