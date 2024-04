Scholz besucht das Bundeskriminalamt

Wiesbaden (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Donnerstagnachmittag (14.00 Uhr) das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden. Nach der Begrüßung durch den BKA-Präsidenten Holger Münch sollen dem SPD-Politiker unter anderem die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen erläutert werden. Scholz will sich laut Ankündigung außerdem über die Cybercrime-Bekämpfung und Mobilfunkforensik informieren. Die Auswertung von Daten auf Smartphones ist ein wichtiger Teil der Ermittlungsarbeit. Im Anschluss an den Besuch ist ein Pressestatement geplant.