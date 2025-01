Scholz sieht Musk-Engagement für Rechtspopulisten mit Sorge

Schwalbach (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die politische Unterstützung des US-amerikanischen Tech-Milliardärs Elon Musk für Rechtspopulisten kritisiert. «Was uns wirklich besorgen muss ist, dass ein so medienmächtiger Mann wie Elon Musk sich für die extrem rechten Parteien in Europa engagiert, etwa in Großbritannien, in Deutschland, in vielen anderen Ländern», sagte er am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Schwalbach am Taunus. «Das ist zu kritisieren», sagte Scholz, ohne Parteinamen zu nennen. Unter anderem Musks Wahlempfehlung für die AfD und sein Live-Gespräch auf X mit AfD-Chefin Alice Weidel hatten zuletzt für Kritik gesorgt.