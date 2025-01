Scholz sieht Unterschied zu Wahlkampf 2021

Seligenstadt (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in dem laufendem Wahlkampf einen deutlichen Unterschied zu dem Wahlkampf 2021. Damals habe kaum jemand in der Wahlkabine damit gerechnet, dass unmittelbar danach Russland die Ukraine angreife, sagte Scholz bei einem Wahlkampfauftritt in der Brauerei Glaabsbräu im südhessischen Seligenstadt.