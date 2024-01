Scholz: «Wer sich zu Grundwerten bekennt, gehört zu uns»

Die sprachkritische «Unwort»-Aktion sagte zu ihrer Wahl des Unwortes 2023 am Montag in Marburg: «Das Wort ist in der Identitären Bewegung, in rechten Parteien sowie weiteren rechten bis rechtsextremen Gruppierungen zu einem Euphemismus für die Forderung nach Zwangsausweisung bis hin zu Massendeportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte geworden».