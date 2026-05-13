Schotterstein auf Gleis – Lokführer stoppt Zug bei Hanau
Notruf auf der Bahnstrecke: Ein Lokführer stoppt seinen Zug bei Hanau, als er offenbar eine gefährliche Tat einer dunkel gekleideten Person bemerkt.
Hanau (dpa/lhe) - Ein Unbekannter soll bei Hanau einen Schotterstein auf eine Bahnschiene gelegt und so den Zugverkehr für eine halbe Stunde ausgebremst haben. Laut Polizei setzte ein Lokführer auf der Strecke von Hanau Richtung Maintal einen Notruf ab. Eine dunkel gekleidete Person, möglicherweise ein Jugendlicher, habe etwas auf die Gleise gelegt und sei in ein Gebüsch geflüchtet.
Der Lokführer stoppte seinen Personenzug. Polizisten entdeckten den Schotterstein, suchten aber vergeblich nach dem Unbekannten. Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlichen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.