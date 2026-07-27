Einsatz

Schreckschusswaffe in Wohnung entdeckt – Mann festgenommen

Nach einer Auseinandersetzung in Friesenheim setzt die Polizei Pfefferspray ein und nimmt einen Mann fest. In der Wohnung machen die Polizisten eine Entdeckung.

Eine Frau ist bei einem Streit verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Eine Frau ist bei einem Streit verletzt worden. (Symbolbild)

Friesenheim (dpa/lsw) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar in Friesenheim (Ortenaukreis) sind Polizei und das Deutsche Rote Kreuz ausgerückt. Laut Polizei wurde die Frau leicht verletzt. 

Beim Betreten der Wohnung hätten die Polizisten Pfefferspray eingesetzt und den Mann vorläufig festgenommen. In der Wohnung sei eine Schreckschusswaffe gefunden worden. Die Hintergründe des Vorfalls seien unklar, sagte ein Polizeisprecher.

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