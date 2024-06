Schüsse auf Bräutigam: Prozess wird neu aufgerollt

Gießen/Sontra (dpa/lhe) - Ein Prozess wegen Schüssen eines Brautvaters auf einen Bräutigam vor über fünf Jahren in Sontra ist am Dienstag im Landgericht Gießen neu aufgerollt worden. Es werde eine Beweisaufnahme mit vielen Zeugen durchgeführt, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Schwurgerichtskammer habe bislang Termine bis Ende Juli bestimmt.

Der Fall war bereits zwei Mal am Landgericht in Kassel verhandelt worden, der Bundesgerichtshof hob jedoch beide Urteile auf. Das Verfahren wurde daraufhin an das Landgericht in Gießen verwiesen.