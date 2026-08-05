Schüsse auf fahrendes Auto
Die Polizei sucht nach einem Schützen, der in Eningen unter Achalm auf einen fahrenden Wagen geschossen hat. Was bislang zum Vorfall bekannt ist.
Eningen unter Achalm (dpa/lsw) - Auf ein fahrendes Auto sind in Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) Schüsse abgefeuert worden. Verletzt wurde laut einem Polizeisprecher niemand. Die Polizei fahndet nach dem Schützen - bislang ohne Erfolg. Von einer Gefahr für die Bevölkerung sei nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nicht auszugehen, so der Sprecher weiter. Weitere Details zu den Hintergründen des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt.